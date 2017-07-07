2040 Yılına Kadar Elektrikli Otomobiller Yolların Hakimi Olacaklar

Bugün Bloomberg New Energy Finance sayfalarında yayınlanan bir rapora göre, 20 yılda yaşanacak olan teknolojik gelişmeler, elektrikli otomobillerin batarya maliyetlerinde muazzam düşüşlere gebe. Bu teoriden hareketler 20 yıl içinde elektrikli araçlar 2040 yılında herkesin ve kesimin tercih edeceği araçlar olacaklar.

Yayınlanan bu rapor, elektrikli taşıtların otomotiv endüstrisi üzerindeki etkisini detaylı olarak irdeliyor ve sonuç olarak 2040 yılına kadar, satılan tüm otomobillerin yüzde 54'ünün elektrik enerjisi ile çalışacağına kesin gözüyle bakıyor. Rapora göre, elektrikli otomobil piyasasındaki bu gelişmenin en önemli sebebi, lityum-iyon pillerin giderek daha düşük fiyatlarlar üretilebilip satılabilecek olmasından kaynaklanacak.

Küresel piyasada 2010'dan bu yana kilovat saat başına yüzde 73'lük bir fiyat düşüşü yaşandığına dikkat çeken Bloomberg, önümüzdeki on beş yıl içinde de maliyetlerin bugünkü değerine oranla 70 kadar daha düşebileceğine dikkat çekiyor. Bu veriler ışığında 2025 yılına elektrikli motorlar içten yanmalı bir motora kıyasla çok daha ucuza mal olacaklar. Bu durum da elektrikli araba pazarının lehine bir durum yaratacak.

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