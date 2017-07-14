50 TB'lık SSD Geliştirildi!

Günümüzde SSD kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Bu talebe bağlı olarak da üreticiler ellerindeki teknolojileri geliştirmeye ve daha yüksek kapasiteli SSD'leri daha ucuza üretmeye çalışıyorlar.

Çarşıya çıktığımızda birkaç TB kapasiteli SSD'ler bulabilmemiz mümkün. Klasik sabit disklerde ise 10 TB'a ulaşan modeller mevcut. Şimdiye kadar klasik sabit diskleri yüksek kapasiteleri nedeniyle tercih ediyorduk. Fakat bu durum değişecek gibi; çünkü Viking adlı firma 25 TB ve 50 TB gibi devasa kapasilere sahip yeni SSD modellerini tanıttı. Firmanın ürettiği diskler UHC-Silo model adlarına sahipler.

UHC-Silo SSD'lerin standart SSD'lerden biraz farklı olduğunu söylemekte fayda var. Bu SSD'ler 2.5" yerine 3.5" boyutundalar, yani yüksek kapasiteli sabit disklerle aynı boyuttalar. Buna rağmen hem hızda hem de kapasitede sabit diskleri katlıyorlar. UHC-Silo diskler saniyede 500 MB okuma, 350 MB da yazma hızına sahipler. Diğer SSD modelleri düşünüldüğünde bu hız biraz düşük kalıyor; fakat sabit disklerden çok daha yüksek.

Viking'in UHC-Silo SSD'lerinin yüksek kapasite ve hızları fiyatlarının da katlanmasına sebep olacak. Viking, henüz bu disklerin fiyatlarını açıklamasa da 15.000 $ civarında fiyatlar görmemiz muhtemel.

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