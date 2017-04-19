AMD RX 500 Serisi Ekran Kartlarının Fiyatları Belli Oldu

Dün resmi olarak RX 500 serisi ekran kartı ailesinin ilk üyeleri olan RX 580 ve RX 570'i tanıtan AMD, yeni nesil ekran kartlarının fiyatlarını da açıkladı. Eğer RX 580 fiyatı, RX 570 fiyatı ne olacak diye merak ediyorsanız bu bilgiler işinize yarayacaktır.

AMD, RX 580 ve RX 570 ekran kartlarını Polaris Enhanced mimarisinin en üst konumuna yerleştirirken RX 560 ve RX 550 ekran kartlarını ekonomik sınıfa yerleştiriyor. Bir önceki RX 400 serisinde kullanılan 14 nm Polaris mimarisinin optimize edilmiş versiyonu olan ve yine 14 nm üretim teknolojisini kullanan Polaris Enhanced artırılmış çekirdek hızlarını beraberinde getirmekte.

AMD, RX 500 ailesinde yer alan ekran kartlarının fiyatlarını şu şekilde listelemekte:

- Radeon RX 580: Akıcı 1440p oyunlar için – Radeon RX 580, testlerde Radeon R9 380X’e kıyasla ortalama %57 daha iyi performans sağlıyor, Radeon lider AAA oyunlar ve VR deneyimlerinde akıcı oynanış için RX 580 8GB GDDR5 grafik kartı 299 USD + KDV ve Radeon RX 580 4GB GDDR5 grafik kartı 266 USD + KDV’den satışa sunuluyor.

- Radeon RX 570: Maksimum seviyede 1080p oyunlar için – 4GB GDDR5 bellek ile Radeon RX 570, Radeon R7 3707‘e göre ortalama 2.3 kat daha iyi performansı, 235 USD + KDV’ye sunuyor.

- Radeon RX 560: Etkin 1080p oyunlar için – 2GB GDDR5 bellek ile Radeon RX 560, dünyanın en popüler oyunlarında akıcı bir oynanış deneyimi için Radeon R7 3608’den ortalama %57 daha yüksek performansı 109 USD + KDV’ye sunacak.

- Radeon RX 550: PC oyunlarına giriş kapısı – 2GB GDDR5 bellek barındıran Radeon RX 550, rakibi dahili grafik çözümüne karşı ortalama 4 kat, Radeon R7 250’ye göre ortalama 1.7 kat daha fazla performansı 89 USD’ye sunacak. 9 Radeon RX 550 aynı zamanda HDMI 4K60, 4K oynatım ve HEVC içerik desteği ile ev sinema sistemi PC’leri için de uygun bir çözüm olarak çekiyor. 5 RX 550 aynı zamanda HDR’a hazır ve akıcı, yırtılma olmayan oyunlar için Radeon FreeSync 2 desteği de sunarken, küçük boyutlu, kompakt kasalar için de düşük profili ile uygundur.

AMD, kendi hazırladığı RX 580 ve RX 570 oyun testi ve benchmark sonuçlarını da dün paylaşmıştı. Bu sonuçlara ve ekran kartlarının özelliklerine bu sayfa üzerinden erişebilirsiniz:

AMD Radeon RX 570 ve 580 Özellikleri ve Benchmarkları