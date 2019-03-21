ABİS uygulaması ile Android cihazlarınızdan afet sonrasında gerekli tüm bilgilere ve planlara ulaşabiliyorsunuz.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından geliştirilen ABİS uygulaması deprem, sel vb. afetler sonrasında vatandaşların ihtiyaç duyabileceği her şeye ulaşabilmelerine olanak sağlıyor. Korku ve panik hallerini kolayca atlatabilmeniz için ve yakınlarınızla haberleşebilmenizi sağlayan ABİS uygulaması, kendinize acil durum planı da oluşturmanızı mümkün kılıyor.

Olası afet durumlarında aranacak kişiler listesine yakınlarınızın numarasını ekleyebileceğiniz ABİS uygulamasında, Acil Durum butonunu kullanarak bu kişileri arayabileceğiniz gibi polis, ambulans ve itfaiye gibi önemli numaraları da arayabiliyorsunuz. Size en yakın toplanma alanları nı da gösteren ABİS uygulamasında, deprem çantanızda olması gerekenleri de görüntüleyebilir ve mevcut olanları işaretleyebilirsiniz.

Uygulama özellikleri