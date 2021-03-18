Acil İzmir mobil uygulaması, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremde enkaz altında kalanlara ulaşmak ve iletişim sağlamak amacıyla geliştirdiği uygulaması. Uygulama sayesinde depremzedelerin konumları anında arama-kurtarma birimlerine ulaştırılıyor ve depremzedeler internete ihtiyaç duymadan Bluetooth aramasıyla bulunabiliyor. Acil İzmir mobil uygulaması akıllı telefonlara Google Play ve App Store'dan ücretsiz indirilebiliyor.

Acil İzmir Mobil Uygulaması İndir

30 Ekim 2020 depreminin ardından arama ve kurtarma çalışmalarının ne kadar hayati önem taşıdığı, dakikaların ne kadar değerli olduğu bir kez daha hatırlandı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremin ardından deprem vb. doğal afetlere hazırlık yapmayı temel öncelik olarak ele aldı ve pek çok çalışma başlattı. Acil İzmir mobil uygulaması bu doğrultuda hayata geçirilmiş örnek bir çalışma. Uygulama, deprem öncesi bilgilendirmeleri içerecek ve deprem sonrası vatandaşların ihtiyaç duydukları her türlü yardımı alabilmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmış. Olası bir depremde her depremzedenin durumu anlık olarak takip edilebilecek ve enkaza atındaki vatandaşların ekipler tarafından kurtarılana dek sürekli bilgi akışıyla hayatta kalmaları için yapmaları gerekenler sesli olarak iletilecek.

Acil İzmir mobil uygulaması nasıl çalışıyor? Deprem sonrası vatandaşlar telefona ulaşamadıkları durumlarda dahi uzaktan seslenerek Beni Bul komutu veya “Enkaz altındayım” butonuyla otomatik olarak yardım çağrılarını (konum bilgileriyle birlikte) İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye yetkilileriyle paylaşabilmelerini sağlıyor. Enkaz altındaki kişilerin Bluetooth yayını açılıyor ve sinyal gücü, kalan batarya seviyesi gibi bilgileri Arama Kurtarma Ekiplerine iletiyor. 17Mhz ses yayını başlatılarak kurtarma ekiplerinin enkaz çalışma faaliyetlerinde depremzedenin yerini tespit etmesi kolaylaşıyor. Enkaz altında olan kişinin sesli komutla “Konumun ekiplere gönderildi. Korkma, seni bulmamıza çok az kaldı” mesajı gönderiliyor. Çağrıda bulunan kişi, yanında kaç kişi olduğunu da arama kurtarma ekiplerine akustik dinleme yöntemiyle yerini bildirme amacıyla uygulama üzerinden siren sesiyle işaret verebiliyor. Kişiler “Güvendeyim” butonuyla daha önce belirledikleri güven odalarında bulunan yakınlarına ve itfaiye birimi yetkililerine konum bilgilerini gönderebiliyor, güvende olduklarının bilgisini mesajla paylaşabiliyor.