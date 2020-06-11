Adobe Photoshop Camera Android İndir: Yapay zeka destekli ücretsiz kamera uygulaması
Adobe Photoshop Camera, Android telefonlar için kamera uygulaması. Çekim yapmadan önce fotoğraflarınız için en iyi filtreleri ve efektleri eklemenizi sağlayan ücretsiz, akıllı bir kamera uygulaması Photoshop Camera. Instagram’da fotoğraf paylaşmayı seviyorsanız, Adobe’nin yapay zekadan güç alan kamera uygulamasını kesinlikle denemelisiniz. Photoshop bilmeniz de gerekmiyor!
Android için Photoshop Camera, muhteşem selfie’ler, yemek fotoğrafları, manzara çekimleri ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olan muhteşem bir yapay zeka destekli özelliklerle dolu bir kamera uygulaması. Otomatik ton ve portre kontrolü gibi hızlı düzeltmeler basit dokunuşlar ve kaydırmalarla yüksek kaliteli fotoğraflar oluşturabileceğiniz anlamına geliyor.
Adobe Photoshop Camera Android Kamera Uygulaması Özellikleri
- Filtrelerle Eğlence: Tek bir dokunuşla Photoshop filtreleri ve efektleri uygulayın. 80’den fazla özel filtreyi içeri aktarın, favorilerinize ekleyin. Portre, stüdyo ışığı, spektrum, yiyecek, manzara, gökyüzü, art, prizma, sanatsal ve daha birçok filtre mevcut.
- Gerçek Zamanlı Photoshop Efektleri: Photoshop’un sihri ve yapay zeka destekli düzenleme ile daha iyi fotoğraflar çekin.
- İçeriğe Uygun Dolgu Önerileri: Çekiminizi ayarlayın ve gerisini Photoshop Camera’ya bırakın. En iyi sonucu elde etmek için hangi efektlerini uygulanacağını bilir. Böylelikle aydınlatma ve odaklamada sorun yaşamazsınız.
- Portre Kontrolleri: Photoshop Camera’daki yüz ışığı özelliği keskin gölgelerin görünümünü ortadan kaldırarak aydınlatma için optimize eder. Grup selfie’leri için, Photoshop Camera her bir objenin nereye konumlandığını anlar, böylece bozulma olmaz. Bokeh özelliği bulanıklaştırma efektlerinin hızlı bir şekilde uygulanmasını kolaylaştırır.
- Influcer’dan İlham Alan Lensler: Özel tasarlanmış lensleri kullanarak kendinizi en sevdiğiniz içerik üreticilerin gözünden görün. Sürekli yeni lensler ve efektler eklenir, böylece her zaman keşfedilecek bir şey olur.
- Sosyal İçin Oluşturun: Yüksek kalitedeli fotoğrafları kolayca çekin ve en sevdiğiniz sosyal ağda paylaşın.
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