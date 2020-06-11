Adobe Photoshop Camera, Android telefonlar için kamera uygulaması. Çekim yapmadan önce fotoğraflarınız için en iyi filtreleri ve efektleri eklemenizi sağlayan ücretsiz, akıllı bir kamera uygulaması Photoshop Camera. Instagram’da fotoğraf paylaşmayı seviyorsanız, Adobe’nin yapay zekadan güç alan kamera uygulamasını kesinlikle denemelisiniz. Photoshop bilmeniz de gerekmiyor!

Android için Photoshop Camera, muhteşem selfie’ler, yemek fotoğrafları, manzara çekimleri ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olan muhteşem bir yapay zeka destekli özelliklerle dolu bir kamera uygulaması. Otomatik ton ve portre kontrolü gibi hızlı düzeltmeler basit dokunuşlar ve kaydırmalarla yüksek kaliteli fotoğraflar oluşturabileceğiniz anlamına geliyor.

Adobe Photoshop Camera Android Kamera Uygulaması Özellikleri