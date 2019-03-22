AMAZE!, topu kaydırarak labirenti boyamaya çalıştığınız bir mobil bulmaca oyunu. Mobil platforma çıkardıkları her oyunla mobil oyuncuların gönlünü almayı başaran, genellikle basit görselli zaman geçirmelik mobil oyunlar çıkartan oyun geliştirici Crazy Labs’in tüm Android telefonlarda oynanabilen bulmaca oyununda bölüm geçtikçe labirentlerin yapısı da değişiyor.

Crazy Labs’in olmasıyla mobil platformda öne çıkan topla boyama oyunu AMAZE!, durakta, otobüste, metroda, misafirlikte, iş/okul arasında, boş zamanlarda oynamalık mobil oyunlardan. Oyunda ilerlemek son derece kolay. Bölümü geçmek için tek yapmanız gereken; topu kaydırarak labirentin her yerini boyamak. Oyunun yapımcısı stratejik düşünme gerektiren bir oyunmuş gibi sunmuş ancak öyle değil. Labirentte boyadığınız alanlar üzerinden tekrardan geçebiliyorsunuz, hamle ve süre sınırlaması da yok. Oyunu zorlaştıran, engel teşkil eden, düşünmeye iten hiçbir unsur yok. Sıkıldığınız anda bırakıyorsunuz.