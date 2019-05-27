Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarıyla buluşan ve 1 milyondan fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan Among Us, bir uzay gemisi içinde farklı oyuncularla mücadele ederek katilin kim olduğunu bulmak için çeşitli görevler üstleneceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, hareket halindeki bir uzay gemisinde birkaç farklı oyuncu ile mücadele ederek şüpheli karakteri tespit ekmektir. Oyunu çevrimiçi oynayabilir ve arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli anlar geçirebilirsiniz. Uzay gemisinin farklı bölgelerinde yer alan karakterleri takip ederek katilin kim olduğunu bulmalı ve görevleri tamamlayarak seviye atlamalısınız. Katili tespit edebilmek için sinsi yaklaşımlarda bulunmalı ve şüpheleri üstünüze çekmeden araştırmalarınıza devam etmelisiniz. İlginç konusu ve sürükleyici özelliği ile keyifle oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Aksiyon oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Among Us, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz kaliteli bir oyundur.