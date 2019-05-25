Ankara Büyükşehir Belediyesi uygulamasında duyuru ve haberleri takip edebilir, faydalı içeriklerden yararlanabilirsiniz.
Ankara Büyükşehir Belediyesi uygulaması ile Android cihazlarınızdan birçok içeriğe anında ulaşabilirsiniz.
Ankara’da yaşayan kullanıcıların birçok işlemi gerçekleştirmesine olanak tanıyan Ankara Büyükşehir Belediyesi uygulamasında, büyükşehir belediyesi tarafından yayınlanan güncel haberleri takip edebilirsiniz. Büyükşehir belediyesinin neler yaptığını takip edebileceğiniz, ihale duyuruları, meclis gündemi ve kararlarından anında haberdar olabileceğiniz Ankara Büyükşehir Belediyesi uygulamasında şehirdeki kültürel etkinlikleri de öğrenebiliyorsunuz.
Ücretsiz Wi-Fi noktaları, kent rehberi, şehir kameraları gibi faydalı özellikler de sunan Ankara Büyükşehir Belediyesi uygulamasında size en yakın eczaneleri görüntüleyebilir, otobüslerin hareket saatlerini, durak bilgisini ve anlık konumlarını da öğrenebilirsiniz.
Uygulama özellikleri
- Haberler
- Büyükşehir çalışmaları
- İhale duyuruları
- Meclis gündemi ve kararları
- Ücretsiz Wi-Fi noktaları
- Kültürel etkinlikler
- Kent rehberi
- Şehir kameraları
- Eczaneler
- Otobüs hareket saatleri ve durak bilgisi
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