Antalya Akıllı Şehir uygulaması ile Android cihazlarınızdan birçok hizmete kolayca erişim sağlayabilirsiniz.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Akıllı Şehir projesi kapsamında geliştirilen Antalya Akıllı Şehir uygulamasında turizm, ulaşım, sağlık, güvenlik ve belediyecilik hizmetlerine dilediğiniz her yerden erişim imkanına sahip olabiliyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyurular ve şehrinizdeki haberlerden anında haberdar olabileceğiniz Antalya Akıllı Şehir uygulamasında, şehir rehberi ve gezi rehberini inceleyerek yeni yerler keşfedebilirsiniz.

E-belediyecilik hizmetleri nden de faydalanabilmenize olanak tanıyan Antalya Akıllı Şehir uygulamasında nöbetçi eczane, taksi bulma, hal fiyatları ve akıllı şehir gibi diğer hizmetleri de kullanabiliyorsunuz. Ulaşım konusunda da büyük kolaylık sağlayan Antalya Akıllı Şehir uygulamasında otobüs durakları, otobüs konumlarını görme, ulaşım kartı bakiyesi sorgulama ve dolum noktalarını görme gibi özellikler sunan Antalya Akıllı Şehir uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri