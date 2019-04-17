AnyTrans, Android için hızlı ve kolay dosya transferi, paylaşımı, yedekleme uygulaması. Android, iOS, Windows, Mac, cihaz ve işletim sistemi fark etmeksizin kablosuz dosya aktarımına izin veren ücretsiz bir uygulama. İster bilgisayardan telefona müzik atın, ister telefonla çektiğiniz fotoğrafları bilgisayarınıza yedekleyin, isterseniz de telefondaki dosyaları bir başkasıyla paylaşın… Her şey anında ve kablosuz olarak!

En iyi iTunes alternatifi programı olan AnyTrans, mobilde cihazlar arası fotoğraf, video, müzik, doküman ve diğer dosyaları kablosuz olarak ve hızlı bir şekilde paylaşmak isteyen kullanıcıların favorisi.

Telefonunuzdaki tüm dosyaları anında görüntüleyip Bluetooth bağlantısını kurmakla ya da USB kablosunu takmakla uğraşmadan bilgisayarınıza kablosuz olarak veri transferi yapabiliyorsunuz. PC’nizde bir programın yüklü olması da gerekmiyor. Tek yapmanız gereken QR kodu taratmak. Sadece dosya aktarımı ve paylaşımı için değil, dosyalarınızı yönetmek için de AnyTrans’i kullanabilirsiniz. Müzik, fotoğraf, video, belge ve diğer dosyalarınızı kategorize edebilir, dosyalarınızın içeriğini görüntüleyebilir, hatta dahili oynatıcıdan müzik ve videolarınızı açabilirsiniz.