AppLock, Android uygulama şifreleme programı. 50’den fazla ülkede en çok kullanılan Android uygulama kilitleme programı, Google Play’de 100 milyonun üzerinde indirmeye sahip. Bu uygulamayı telefonunuza indirerek uygulamalarınızı parola, desen veya parmak izi kilidi ile koruyabilir, açılış şifresi koyulamayan uygulamalarınızı koruyabilirsiniz.

AppLock İndir - Android Uygulama Şifreleme Programı

AppLock, Facebook, WhatsApp, galeri, Messenger, Snapchat, Instagram, sms (mesajlar), kişiler (rehber), Gmail, ayarlar, gelen aramalar ve seçtiğiniz herhangi bir uygulamayı kilitleyebilir.

AppLock, resim ve videoları gizleyebilir. Gizli resimler ve videolar Galeri’den silinir ve yalnızca fotoğraf ve video bölümünde görünür. Özel anılarınızı kolayca koruyun.

AppLock, rastgele klavye ve görünmez desen kilidine sahiptir. Meraklı gözler pini veya deseni göremez. Daha güvenlidir!

AppLock ile şunları yapabilirsiniz;

Ebeveynlerin Snapchat, TikTok’unuzu kontrol etmeleri hususunda asla endişelenmeyin.

Arkadaşlarınızın mobil veri ile oun oynamak için telefonunuzu almalarından endişelenmeyin.

İş arkadaşınızın telefonunuzun galerisine girmesi konusunda endişelenmeyin.

Birisinin uygulamalarınızdaki özel verileri okuyacağı konusunda endişelenmeyin.

Çocukların ayarları bozması, yanlış mesajlar göndermesi, oyunlara para vermesi konusunda endişelenmeyin.

Uygulamanın öne çıkan özellikleri;

Uygulamaları şifre, desen veya parmak izi kilidi ile kilitleyin.

Kasa: Fotoğrafları ve videoları gizleyin.

Harika tasarlanmış temalar

Gizli gezinme: Geçmiş kaydı yok

Özel SNS: Birden fazla hesapta oturum açma

Selfie: Meraklı gözlerin fotoğrafını çeker.

Özelleştirilmiş arka plan: beğendiğiniz bir resmi seçin.

Özelleştirilmiş profiller: Farklı uygulama grupları ayarlayın.

Süre kilidi: Süreye göre otomatik kilitleme/kilidi açma

Konum kilidi: Konuma göre otomatik kilitleme/kilidi açma

AppLock simgesine gizleme

Gelişmiş koruma: AppLock’un başkaları tarafından silinmesini önler.

Rastgele klavye: Meraklıların pin kodunuzu öğrenmesini önler.

Kilit anahtarı (WiFi, Bluetooth, eşitleme)

AppLock widget’ı: Tek dokunuşla AppLock’u etkinleştirme/devre dışı bırakma

Hızlı kilit anahtarı: Bildirim çubuğundan kilitleme/kilidi açma

Çocukların kurcalamasını önlemek için sistem ayarlarını kilitleme

Kısa çıkışa izin verin: Ayarlanan süre içinde tekrar parola girme, desen çizme, parmak izi okutma yok.

Uygulamaların kaldırılmasını engelleyin.

Düşük bellek kullanımı

Güç tasarrufu modu

Şifre nasıl değiştirilir?

AppLock - Protect (Koruma) - Unlock Settings (Kilit Açma Ayarları) yolunu izleyin.

Gizli AppLock nasıl açılır?

AppLock son sürüme güncelleyin ve ardından gizli AppLock’u açmak için aşağıdaki dört yöntemi deneyin:

Galeri - Galerinizi açın, bir resim seçin, paylaş butonuna dokunun. AppLock ile Aç’ı bulun ve dokunun. Widget’lar - Ana ekrana uzun basın, Widget’lara dokunun. AppLock ile Aç’ı bulun ve ana ekrana sürükleyin. Tuş takımı - Tuş takımına *#*#12345#*#* girin. Tarayıcı - Tarayıcınızda openapplock.com veya domobile.com/applock adresine girin.

AppLock’un kaldırılması nasıl engellenir?

AppLock Koruma seçeneklerinde Gelişmiş Koruma’yı etkinleştirin. Böylelikle kimse belirlediğiniz parolayı girmeden AppLock’u kaldıramaz. İstediğiniz zaman bu seçeneği kapatabilirsiniz.

Parolamı unuttum, nasıl sıfırlayabilirim?

AppLock son sürümü indirin. AppLock simgesine dokunun, kilit sayfasının sağ üst köşesindeki simgeye dokunun, “parolamı/şifremi unuttum”a dokunun. Güvenlik sorusunu cevaplayın ve parolayı sıfırlaya dokunun veya güvenli e-posta adresine kod gönder’e dokunun, sıfırlama kodunu girin, parolayı sıfırla’ya dokunun.