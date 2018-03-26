ARise, bulmacaları çözerek ilerlemeye dayalı platform oyunlarını seviyor, Android telefonunuzda artırılmış gerçeklik deneyimi yaşamak istiyorsanız oynayabileceğiniz en iyi yapımlardan biri. Her açıdan keşfe açık tamamen üç boyutlu bir dünyada geçen oyunda bulmacaları çözmek için ekrana dokunmak veya kaydırmak yerine mobil cihazınızı oynatıyorsunuz. Artırılmış gerçeklik teknolojisinden destek alan oyun, eşsiz bir oynanış sunuyor.

Bir Roma askerini kontrol ettiğiniz artırılmış gerçeklik (augmented reality) oyununda sonsuzluk hakim. Kendiliğinden yürüyen karakterin yolunu oluşturabildiğiniz sürece oyun bitmiyor. Sihirli bağlantıları hizalayarak karakterin yolunu oluşturuyorsunuz. Karakterin içinde bulunduğu dünya her açıdan görüntülenebilecek, bakış açısına göre değişen yapıda tasarlanmış. Dolayısıyla oyunda ilerlemek için perspektif bakış açısına sahip olmak gerek.