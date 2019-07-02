Arnavutköy Belediyesi uygulaması ile Android cihazlarınızdan birçok belediye hizmetinden faydalanabilirsiniz.

E-belediye hizmetleri sunan ve teknolojiyi yakından takip eden belediyelerden olan Arnavutköy Belediyesinin resmi mobil uygulaması, vatandaşların birçok işlemi belediyeye gitmeden halletmesini mümkün kılıyor. Tüm belediyecilik işlemlerinizi akıllı telefonlarınızdan gerçekleştirebileceğiniz Arnavutköy Belediyesi uygulamasında, vergi vb. ödemelerinizi de gerçekleştirebilirsiniz.

Belediye tarafından yayınlanan haberler ve duyurulardan haberdar olabileceğiniz Arnavutköy Belediyesi uygulamasında, ilçedeki hizmetler hakkında bilgi de alabiliyorsunuz. Size en yakın nöbetçi eczaneleri de görebileceğiniz Arnavutköy Belediyesi uygulamasında Çek Gönder özelliğini kullanarak ilgilenilmesi gereken şeyleri belediyeye iletebiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri