AXA Sağlığım uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan tüm poliçe ve sağlık işlemlerinizi halledebilirsiniz.

AXA Sigorta tarafından verilen Sağlığım hizmetiyle, sigortalı kişiler SGK ile anlaşmalı kurumlardan alacakları hizmete karşılık ödeyecekleri fark ücretlerini karşılanıyor. Özel hastanelerde de fark ödemeden tedavi olmanıza imkan veren bu hizmet için geliştirilen AXA Sağlığım uygulamasında, poliçenizin kapsadığı teminatları görebildiğiniz gibi kullandığınız miktarı da anlık olarak görebiliyorsunuz.

Anlaşmasız kurumlardan aldığınız hizmet için aldığını faturanın fotoğrafını çekerek ödeme talebinde de bulunabileceğiniz uygulamada, size en yakın anlaşmalı kurumları ve nöbetçi eczaneleri kolaylıkla görüntüleyebiliyorsunuz. Etkinlikler, aşı takvimi ve ilaç hatırlatma gibi hatırlatıcıları da eklemenize imkan sağlayan uygulama üzerinden anlaşmalı hastanelerden randevu alabilmeniz de mümkün. Sağlık konulu makalelerle kullanıcılarına faydalı olmayı amaçlayan AXA Sağlığım uygulaması ücretsiz olarak sunulmuş durumda.