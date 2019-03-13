Aydınlatma Mobil Takip uygulaması ile Android cihazlarınızdan arızalı sokak aydınlatmaları için ihbar oluşturabilirsiniz.

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından geliştirilen Aydınlatma Mobil Takip uygulaması, çalışmayan sokak aydınlatmalarını bildir erek arızasının giderilmesini sağlayabileceğiniz bir platform olarak öne çıkıyor. Hızlı ve kolay bir şekilde ihbar oluşturarak, teknik personellere bilgi ulaşmasını sağlayabileceğiniz uygulamada ihbarın durumunu da takip edebiliyorsunuz.

Sokağınızda çalışmayan aydınlatma direklerinin üzerinde bulunan barkodu uygulama üzerinden video veya fotoğraf olarak çektikten sonra konumunuzu doğrulayıp ihbarı gönderebilirsiniz. Uygulamaya telefon numaranız ile kaydolduktan sonra yeni ihbar göndermeye ve tüm ihbarlarınızı görüntülemeye başlayabileceğiniz Aydınlatma Mobil Takip uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri