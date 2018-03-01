Bankkart Mobil uygulamasıyla Android cihazlarınızdan Ziraat Bankası kartlarınızı kolaylıkla yönetebilirsiniz.

Ziraat Bankası’nda kredi veya banka kartınız varsa, mobil veya internet şubeyi kullanarak birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Hesap hareketleri, para transferi, limit artırma, nakit avans, kredi kartı borcu ödeme, sonradan taksitlendirme, kart şifresi belirleme, kartları kullanıma kapatma ve daha birçok işlemi gerçekleştirebileceğiniz Bankkart Mobil uygulamasında ek olarak hesap açtırmanıza gerek de kalmıyor.

T.C. kimlik no-müşteri numarası ile birlikte internet bankacılığı şifrenizi kullanarak giriş yapabileceğiniz Bankkart Mobil uygulamasında, Bankkart Combo başvurusu yapabildiğiniz gibi başvuru durumunuzu da takip edebiliyorsunuz. Güncel kampanyaları da sizlere sunan uygulamada, sektörlere göre kampanyaları listeleyebilmeniz de mümkün. Banka ve kredi kartlarınız üzerindeki birçok işlemi ATM’ye veya şubeye gitmeden kolaylıkla halletmenize izin veren Bankkart Mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.