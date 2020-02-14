Başkent Mobil (Android) uygulaması, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait olup Türkiye’nin ilk akıllı mobil uygulaması. Vatandaşların işini kolaylaştıracak, sosyal yaşam kalitesini artıracak hizmetler sunuyor.

Ankara’nın akıllı mobil uygulaması Başkent Mobil, Ankara’da yaşayan herkesin telefonunda olması gereken bir uygulama. AnkaraKart bakiye sorgulama ve kredi kartıyla bakiye yüklemesi yapmaktan yakındaki Eczanelere konum ve telefon numaralarıyla birlikte hızlıca ulaşmaya, otobüs saatlerini öğrenmekten ASKİ online işlemlere, yol çalışmalarını görmekten Ücretsiz WiFi’a bağlanmaya birçok hizmet sunan akıllı belediye uygulaması. Deprem ve diğer doğal afetlerde ve olumsuz hava koşulları için de bilgilendiriyor. Ayrıca sokakta zor şartlarda yaşamlarını sürdüren sevimli dostlarımıza yardım etmek için hazır Pati Destek bölümü var.

Başkent Mobil Android Uygulaması Özellikleri