Devasa 100v100 strateji savaşlarına hazır olun. Bir ordu kur ve atıl tarzda savaşmasını izle: Çok sayıda birim ve askeri ekipman ile sonsuz eğlenceye girişin. Savaş lejyonu seni hevesli bir komutanın alt takımına hazır edecek ve unutulmaz zaferlerle sıralanırken lejyonun senin arkanda yer alacak.

Ordunuzu klasik kılıç ve kalkan savaşçılarından gizli sihirbazlara, karanlık çağ makinelerine ve efsanevi yaratıklara kadar düzinelerce benzersiz birimden tasarlayın ve düzenleyin. Askerlerinizi planınıza uyan güçler ile donatın, arkanıza yaslanın ve düşmanlarla uç uca nasıl savaştıklarını izleyin.

Battle Legion, oyuncuların kazanma stratejilerini, ipuçlarını ve oyunun gelişimini takip eden bir strateji oyunudur.Savaşlar 20 saniye veya daha az sürer, ordu düzenini planlayın ve askerlerin savaşını izleyin.

Battle Legion, Android cihazlar için geliştirilmiş strateji oyunudur.