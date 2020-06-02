Bead Sort! oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyundur.

Renkli küçük toplarının oyununa hoşgeldiniz. Hayatınıza renk katarak daha eğlenceli günler geçirmek istiyorsanız bu oyun size aradığınız her şeyi verecek. Eksiklikler tamamlandıkça kendinizi kuş gibi hafiflemiş hissedeceksiniz.

Yapmanız gerekenler ise çok basit. Size verilen renk toplama aparatında hangi rengi toplamak istediğinizi seçip o renkteki topları aynı renkteki bölmeye aktarıyorsunuz. Her renk olması gerektiği bölmeye geçtiğinde oyunu tamamlamış oluyorsunuz. Pratik oynanış şekli nedeniyle elinizden bırakmak istemeyeceğiniz bir oyun. Özellikle düzen hastalarına veya her şeyi toplamak isteyen kişilere hitap eden güzel bir oyun. Siz de bir yerleri toplamak isterseniz oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.