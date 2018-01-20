Ben derim ki uygulamasında anket doldurarak para kazanabilirsiniz.
Ben derim ki uygulaması Android cihazlarınızdan anket doldurarak para kazanmanızı sağlayan bir platform olarak öne çıkıyor.
2009 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren bir anket platformu olan Ben derim ki, üyelerin doldurduğu anketten Akçe kazanarak bunu nakite çevirmelerini sağlıyor. İlgi alanlarınıza göre gönderilen anketleri son katılım tarihine kadar doldurduğunuzda, anket için belirlenen Akçe’yi kazanabiliyorsunuz. 1000 akçe biriktirdiğinizde ise TL karşılığı olan 10 TL’yi çeşitli yollarla tahsil edebiliyorsunuz.
Hattınıza TL yükleme, banka hesabınıza nakit gönderme, Google Play veya App Store hediye çeki ve çeşitli platformlarda hediye çeki olarak tahsil edebileceğiniz akçeleri kazanmak için anketlerde sorulan sorulara tutarlı cevaplar vermeniz gerekiyor. Verdiğiniz cevaplara göre hedeflenen kitlede olup olmadığınızı birkaç soruda anlayabileceğiniz platformda, anket sonunda akçelerinizi hesabınızda görebiliyorsunuz. Eğer siz de anket doldurarak para kazanmak istiyorsanız, Ben derim ki uygulamasını deneyebilirsiniz.
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