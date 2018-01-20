Ben derim ki uygulaması Android cihazlarınızdan anket doldurarak para kazanmanızı sağlayan bir platform olarak öne çıkıyor.

2009 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren bir anket platformu olan Ben derim ki, üyelerin doldurduğu anketten Akçe kazanarak bunu nakite çevirmelerini sağlıyor. İlgi alanlarınıza göre gönderilen anketleri son katılım tarihine kadar doldurduğunuzda, anket için belirlenen Akçe’yi kazanabiliyorsunuz. 1000 akçe biriktirdiğinizde ise TL karşılığı olan 10 TL’yi çeşitli yollarla tahsil edebiliyorsunuz.