Beyhan’ın Mutfağı Android uygulamasında birbirinden lezzetli yemek tarifleri bulunuyor. Yemek ve mekan yazarı Beyhan Kadayıfçı’nın resmi mobil uygulaması Beyhan’ın Mutfağı’nda çorbalardan ana yemeklere, etli yemeklerden tavuklu yemeklere, pilav/marka tariflerinden zeytinyağlılara, hamur işlerinden atıştırmalıklara çeşit çeşit, hepsi birbirinden lezzetli menüler yer alıyor. Yemek tarifleri uygulaması arıyorsanız, tavsiye ederim.

Televizyonlarda ve sosyal ağ platformlarında birbirinden leziz yemek tarifleri veren Beyhan Kadayıfçı’nın ellerinden çıkan yüzlerce çeşit yemeği Beyhan’ın Muftağı Android uygulamasında bulabilirsiniz. Ünlü yemek ve mekan yazarı Beyhan’ın 12.12.2012 tarihinden bu yana sosyal medya üzerinden paylaştığı tüm tarifler uygulamada mevcut.

Beyhan’ın Mutfağı yemek tarifleri uygulaması, Tarifler Listesi, Ne Yapsam?, Sosyal Medya bölümlerinden oluşuyor. Tarifler Listesi sayfasından tek dokunuşla tüm tariflere göz atabildiğiniz gibi çorbalar, ana yemekler, etli yemekler, tavuklu yemekler, pilav, makarna, zeytinyağlı yemekler, sarma/dolma, salata/mezeler, yufkadan tarifler, hamur işi, poğaça ve börekler, tatlılar, kekler, ekmekler, kurabiyeler, pastalar, atıştırmalıklar, çay saati lezzetleri, içecekler, turşu gibi özel olarak aradığınız tatlara da kategoriler üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Akşam yemeğinde ne pişireceğinize karar veremiyor musunuz? Veya misafirlerinize neler çıkaracağınızı mı düşünüyorsunuz? Özel bir hafta sonu kahvaltısı mı hazırlamak istiyorsunuz? Ne Yapsam? sayfasından her kategori için rastgele tarife erişebiliyorsunuz. Bu arada yemek tarifleri yazılı ve çok basit bir şekilde yazılmış. Dilerseniz Sosyal Medya bölümünden Beyhan Kadayıfçı’nın sosyal medya hesaplarına erişerek, tarifleri videolu olarak görebilir ve püf noktaları bizzat sorarak öğrenebilirsiniz.