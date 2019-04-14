Beymen uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan giyim, kozmetik ve ayakkabı alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Lüks giyim konusunda Türkiye’de popüler olan Beymen mağazalarının resmi uygulaması ile artık mağazada gezmeden dilediğiniz yerden alışveriş yapabilmeniz mümkün hale geliyor. Kadın, erkek ve çocuklar için giyim, kozmetik, ayakkabı ve aksesuar gibi onlarca farklı kategoride binlerce ürün çeşidi sunan Beymen uygulamasında, aradığınız ürünü kolaylıkla bulabilirsiniz.

Ürün sayfalarında çeşitli kriterlere göre filtreleme seçeneklerini de kullanabileceğiniz Beymen uygulamasında, ürünleri fiyata göre veya isme göre sıralayabilmeniz mümkün. Ürünleri detaylı fotoğraflar, renk ve beden seçenekleri yle birlikte inceleyerek sepetinize ekleyebileceğiniz ve güvenli bir şekilde ödeme yapabileceğiniz Beymen uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri