Beyond Stack, top ve bloklardan yığın oluşturmaya, kule yapmaya çalıştığınız bir mobil bulmaca oyunu. Denge kurma oyunlarını sevenlerin kaçırmaması gerektiğini düşündüğüm yapım artırılmış gerçeklik (AR) desteğiyle geliyor.

Ketchapp’ın çeşitli objeleri üst üste dengeli şekilde dizmeye dayalı beceri - bulmaca oyunlarına benzeyen Beyond Stack, AR modu ile geliyor. Yani; oyunu ARCore destekli bir Android telefonda artırılmış gerçeklik desteğiyle oynayabildiğiniz gibi klasik olarak da oynayabiliyorsunuz. Oyunda amaç; futbol topu ve top formundaki objelerle kutuları dizip en yüksek kuleyi oluşturmak.