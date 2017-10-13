Bilgi Maratonu - Dünya Turu, her sorunun arkasından faydalı bilgiler paylaşan tek bilgi yarışması oyunu. Genel kültür, spor, müzik, dizi - film ve daha birçok kategoride diğer oyuncularla yarışıyorsunuz. Diğer bilgi yarışması oyunlarından farklı olarak bir yandan eğlenirken diğer yandan her ülke hakkında ilginç bilgiler de öğrenmiş oluyorsunuz.

Tamamen Türkçe bilgi yarışması oyunları arasında en sürükleyicisi diyebilirim Bilgi Maratonu - Dünya Turu için. Resimli soruların da yöneltildiği oyunda en iyiler arasına girmek için uğraş veriyorsunuz. Oyunun ilginç yanı; soruyu yanlış cevapladığınız vakit veda etmiyorsunuz. Ya reklamları izleyerek ya da altınlarınızı kullanarak kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Ayrıca çift cevap jokeriniz de var. Bu arada her soruyu belli bir sürede yanıtlamanız gerekiyor.