Binance TR, Bitcoin, Ethereum, Ripple ve diğer kriptoparaları alıp satabileceğiniz güvenilir ve kullanıcı dostu bir kripto para platformu. Bitcoin borsası, Kripto para borsası denildiğinde akla ilk gelen isimlerden Binance TR’nin mobil uygulaması da bulunmaktadır. Binance TR uygulamasını kolayca indirebilir ve güvenle işlem yapabilirsiniz. Binance TR mobil uygulaması Google Play’den Android telefonlara ücretsiz indirilebilir.

Binance TR İndir

Türkiye’nin kripto para platformu Binance TR ile istediğiniz zaman (7/24) banka transferi ile Türk Lirası yatırıp en düşük komisyonlarla Bitcoin ve diğer kripto para alım satım işlemleri yapabilirsiniz. BTC, ETH, XRP, DOGE, LİNK, TRX ve diğer kripto paraların fiyatlarını anlık olarak takip edebilir, neredeyse komisyon ücreti ödemeden hatta ücretsiz işlem yapabilirsiniz. TL, Dolar coin (Tether - USDT) ile istediğiniz paritede işlem yapabilirsiniz. İndikatörler ile çizim ve grafikler yaparak kripto para piyasasını detaylı inceleyebilir, trendleri takip edebilirsiniz.

Binance TR ile kripto para ve Türk Lirası yatırma ve çekme işlemleriniz için beklemezsiniz, banka hesabınız ile 7/24 Türk Lirası yatırıp çekebilirsiniz. Tüm Binance hesaplarınız arasındaki transferler bedavadır.

Sadece Bitcoin alıp satarak değil, referans programı ile davet ettiğiniz kullanıcıların ödedikleri komisyonlardan da %20’ye kadar gelir edebilirsiniz. Dilerseniz %10’a kadar geri ödemeyi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Peki, Binance TR güvenilir mi? Binance TR, en yüksek güvenlik sunuyor. Kullanıcı fonları internet bağlantısı bulunmayan soğuk cüzdanlarda saklanıyor, böylece dijital varlıklarınız güvenlik risklerine karşı maksimum şekilde korunuyor. İki adımlı doğrulama, SMS doğrulama ve beyaz liste gibi güvenlik önlemleri bulunuyor.

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