Bionluk uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan iş taleplerini görebilir ve teklif verebilirsiniz.

Birçok kişinin tercih ettiği çalışma modeli olarak nitelendirilen freelancer modeli ile herhangi bir yere bağlı olmadan, yetenekli olduğunuz alanda potansiyel müşteriler bulabiliyor ve para kazanabiliyorsunuz. Tasarım, yazılım, çeviri, reklam, iş ve yönetim gibi kategorilerde ilanlarınızı yayınlayabileceğiniz ve bu alanlarda hizmet almaya ihtiyaç duyan müşterilere ulaşabileceğiniz Bionluk uygulamasında, istenen iş için teklif verebiliyor ve detayları öğrenebiliyorsunuz.