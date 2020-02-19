Bizİzmir uygulaması ile Android işletim sistemli cihazlarınız üzerinden İzmir’deki tüm etkinlikleri haberleri öğrenebiliyorsunuz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Bizİzmir projesi, İzmir’de yaşayan vatandaşların etkinlikler ve haberlerden anında haberdar olmasını ve bunun yanında önemli konularda görüş ve önerilerini rahatlıkla paylaşabilmelerini sağlıyor. Kültür-sanat etkinliklerinden haberdar olabileceğiniz Bizİzmir uygulamasında yaşadığınız şehirde söz sahibi olabilmeniz için de bir alan yaratılmış durumda. Örneğin, kentte uygulanması gereken bir proje veya yatırımla ilgili görüş ve anketlere katılabileceğiniz Bizİzmir uygulamasında, sonuçları da takip edebiliyorsunuz.