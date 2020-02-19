Bizİzmir uygulamasında birçok etkinlikten, sosyal sorumluluk projelerinden ve yürütülen çalışmalardan haberdar olabiliyorsunuz.
Bizİzmir uygulaması ile Android işletim sistemli cihazlarınız üzerinden İzmir’deki tüm etkinlikleri haberleri öğrenebiliyorsunuz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Bizİzmir projesi, İzmir’de yaşayan vatandaşların etkinlikler ve haberlerden anında haberdar olmasını ve bunun yanında önemli konularda görüş ve önerilerini rahatlıkla paylaşabilmelerini sağlıyor. Kültür-sanat etkinliklerinden haberdar olabileceğiniz Bizİzmir uygulamasında yaşadığınız şehirde söz sahibi olabilmeniz için de bir alan yaratılmış durumda. Örneğin, kentte uygulanması gereken bir proje veya yatırımla ilgili görüş ve anketlere katılabileceğiniz Bizİzmir uygulamasında, sonuçları da takip edebiliyorsunuz.
Kent ulaşımında kullanılan İzmirim Kart’ınıza yükleme yapabileceğiniz, boş otoparklar ve nöbetçi eczaneleri görebileceğiniz hayatınızı kolaylaştıracak servisler sunan Bizİzmir uygulamasında, gönüllülük esaslı projelere de katılım sağlayabiliyorsunuz. BizPuan isimli bir özellik de sunan Bizİzmir uygulamasında, gönüllü olarak katıldığınız projelerden puan kazanarak bu puanları konser, tiyatro ve kurslarda harcayabilir, dilerseniz de bağış yapabilirsiniz. Oldukça faydalı ve hayatı kolaylaştıracak özellikler sunan Bizİzmir uygulaması tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.
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