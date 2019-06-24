Rengarenk şekillerden oluşan blokları uygun bölgelere sürükleyerek eğlenceli bulmacalar çözebileceğiniz ve zihninizi geliştirebileceğiniz Block! Triangle puzzle, 1 milyondan fazla oyun sever tarafından tercih edilen ve ücretsiz olarak hizmet veren eşsiz bir oyundur.

Canlı grafikleri ve zeka geliştirici bölümleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, bulmaca tahtası üzerindeki boşlukları uygun şekillerle doldurarak bölümü tamamlamak ve puan toplamaktır. Farklı geometrik şekillerden oluşan birkaç bloktan yararlanarak bulmacayı tamamlayabilirsiniz. Şekillerin yönlerini değiştiremezsiniz. Sadece uygun boşluğu bularak şekli sürükleyebilir ve bulmacadaki boş alanları tamamlayabilirsiniz. Oyunda süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Bu nedenle dilediğiniz kadar düşünebilir ve deneyebilirsiniz. Sıkılmadan oynayacağınız sürükleyici ve eğitici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden farklı yüzlerce bulmaca bölümü yer almaktadır. Bulmacalar seviye atladıkça zorlaşmakta ve blokların sayısı artmaktadır. Farklı renk ve şekillerden oluşan bloklardan yararlanarak boşlukları doldurabilir ve puan kazanabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Block! Triangle puzzle, bulmaca oyunları kategorisinde kendisine yer bulan kaliteli bir oyundur.