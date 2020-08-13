Brain Wash!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Beyninizi sınırlarına kadar zorlayabilecek türden bir bulmaca oyunu olan Brain Wash! oyununda farklı sorulara yanıt bulmaya çalışıyorsunuz. Eğlenceli ve sürükleyici bir atmosfere sahip olan oyunda akıl oyunları yapmanız gerekiyor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Brain Wash! oyununda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Brain Wash! oyununu kaçırmayın derim.

Brain Wash! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.