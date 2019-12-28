Hayalinizdeki köyü inşa etmek için eğlenceli bulmacalar çözeceğiniz Bubble Quest of Vikings, mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak sunulan eşsiz bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, renkli toplardan oluşan eşleştirme bölümlerinde yarışarak sapanla topları vurarak patlatmak ve puan toplayarak köyünüzün inşasına başlamaktır.

Farklı renklerden oluşan onlarca top yığınını dikkatli bir şekilde vurarak aynı renkteki topları birleştirmeli ve bu top bloklarını patlatarak eşleştirmeleri tamamlamalısınız. Bu sayede köyünüzün inşasında kullanabileceğiniz sayısız malzemenin kilidini açabilir ve birçok farklı binaya ulaşabilirsiniz. Hayalinizdeki köyü kurarak binaları dilediğiniz gibi konuşlandırabilir ve köyünüzü geliştirerek seviye atlayabilirsiniz.

Köyünüzü büyütmek için yapmanız gereken tek şey sapanla aynı renkteki topları vurarak puan toplamak ve çeşitli objeleri satın almaktır.

Bulmaca oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve yüz binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Bubble Quest of Vikings, sürükleyici özelliğe sahip kaliteli bir oyu olarak öne çıkıyor.