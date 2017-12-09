Calculator: The Game, sayısal becerilerinizi sınayıp geliştirebileceğiniz bir bulmaca oyunu. Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletlerinizden oynayabileceğiniz oyunda, oldukça sevimli bir asistan ile muhatap olarak çeşitli matematiksel işlemlerin üstesinden gelmeye çalışacaksınız.

Oyunlaştırarak öğretme mantığının günümüzde ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü dijital çağın içine doğan çocukların ilgisini ancak böyle çekebilirsiniz. Hal böyle olunca iyi tasarlanmış bir oyun, aynı zamanda iyi bir öğretmen olabilir. Calculator: The Game oyununu işte bu yüzden sizlerle paylaşıyorum.

Oyuna Clicky adı verilen asistanımızla küçük bir sohbet ederek başlıyoruz. Clicky, son derece sade ve kolay anlaşılabilir bir arayüzde karşımıza çıkıyor. Benimle oyun oymaka ister misin diye soruyor. Daha sonra da oyunu bize tanıtmaya başlıyor. Mantık son derece basit: Oyunda hesap makinesine yerleştirilen sayılarla işlemler yaparak sağ üst köşedeki "Goal" skorunu yakalamamız gerekiyor. Bunun için de "Moves" bölümünde yer alan rakam kadar hamle yapmalıyız.

Kolay gibi görünüyor ancak doğru hamleler yaparak kısa sürede sonuca ulaşmalısınız. İlerledikçe seviye zorlaşıyor ve bazen yardım almanız gerekebiliyor. Genel olarak bakıldığında oldukça faydalı bir sürecin işlediğini söylemeliyim.

Eğer sayısal becerilerinizi geliştirmek ve eğlenceli vakit geçirmek istiyorsanız Calculator: The Game oyununu ücretsiz indirebilirsiniz.