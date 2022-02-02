Akinator ücretsiz oynanabilir Türkçe bilmece oyunu. Sorularla tahmine dayalı süper eğlenceli Android oyunu Akinator, yapay zekadan güç alıyor.

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akinator APK, ücretsiz oynanabilir tahmine dayalı bir mobil oyun.

Bir dizi soru sorarak hangi kurgusal veya gerçek hayattaki karakteri düşündüğünüzü bilmeye çalışan bir karakterle sizi baş başa getiren tahmine dayalı bir mobil oyun. Eskiden oynadığımız aklından bir sayı tut oyununa benzer yapıda hazırlanmış oyuna ismini taşıyan karakter yapay zekadan güç alıyor. Her şeyi nasıl biliyor? dedirten bir cine meydan okumanızı isteyen oyun, Türkçe dil desteğiyle geliyor.

Akinator Nasıl Oynanır?

Oynanış çok basit; sorulara başlamadan önce gerçek veya kurgusal bir karakter düşünüyorsunuz. Mavi cin Akinator, olası karakteri bulmak için evet, hayır, muhtemelen, muhtemelen değil, bilmiyorum gibi bir dizi sorularla çemberi daraltıyor. Toplam 25 soru soruluyor; eğer yanıt tüm sorular sorulmadan tek olası bir seçeneğe indirilirse Akinator, seçtiği karakterin doğru olup olmadığını otomatik olarak soruyor. Cin, üst üste üç kez yanlış tahminde bulunursa karakterin adını giriyorsunuz.

Akinator Türkçe Tahmin Oyunu Özellikleri

Türkçe dahil 16 dil seçeneği

Filmler ve hayvanlar teması

Koleksiyonunuza genel bir bakış için Aki ödülleri tablosu

Hem mevcut hem de önceki sıralamaları içeren onur listesi

Black, Platinum ve Altın Aki ödülleri

Günlük meydan okuma tablosu

Fotoğraf veya birkaç soru önererek sihir ekleyin.

Farklı şapka ve kıyafetleri birleştirerek cini özelleştirin.

Hassas içerik filtresi

Oyun içi video kayıt özelliği

Akinator, güçlendikçe güçleniyor. Artık, filmler ve hayvanlara da ilişkin tahminde bulunabiliyor. Akinator’ı yenmeyi başarabilecek misiniz? Mavi cin, farklı açıdan düşünmeye davet ediyor. Tahmin edeceğiniz üzere karakterleri tahmin etmeyi ve zorlu görevler üstlenmeyi seviyor. Uzun süredir oynamayan, unutulmuş karakterlerle onu deneyebilirsiniz.

En iyi tahminde bulunanın kim olduğunu göstermek için puan tablosundaki diğer oyunculara meydan okuyun. Adınızı süper ödüller panosuna veya onur listesine yazdırın. Her gün 5 gizemli karakteri bulmaya çalışın ve özel ödüllerin sahibi olun. Günlük meydan okumaları da tamamlayın.

Aynı arka plandan sıkıldınız mı? Geniz’i kullanarak yeni arka planların kilidini açabilirsiniz. Sihirli cin, bir vampire, kovboya veya disko adamına dönüşebiliyor.

Tahmine dayalı bu eğlenceli oyunu ücretsiz olarak keyifle oynayabilirsiniz ancak tüm karakterleri görmek istiyorsanız ve reklamlar sıkıcı geldiyse premiuma geçmeniz gerekiyor.

Akinator Ücretsiz Oyna

Oyunda daha iyi olmanız için bazı ipuçları:

Seçtiğiniz karakter hakkında bariz bilgi vermeden soruları dürüstçe cevaplamanız gerekiyor. Cevaplarınızda ne kadar direkt olursanız Akinator bilmeceyi o kadar hızlı çözecektir.

Akinator, kabul edilebilir bir yanıt alana kadar soruyu başka şekilde sormaya devam eder. Sizin işiniz Akinator’ün mümkün olduğunca çok soru sormasını sağlamak.

Karakter ne kadar iyi tanınırsa, hakkında ne kadar fazla bilgi varsa ve biliniyorsa Akinator’ün karakteri bulması o kadar kolay olur. Belli bir yakınlığınızın olduğu ancak herkesin bilemeyeceği bir karakter seçin.

Kategori seçimlerinde akıllıca davranın. Bazı kategoriler diğerlerinden daha kolay tahmin edilecek karakterlere sahip. Sporcular halk arasında iyi bilinmese de istatistikler oldukça spesifiktir ve doğru karakter bilinene dek olasılıkları daraltmak için kullanılabilir. Amaç, veritabanında bulunan belirsiz bir figür seçmektir.

Ünlü karakterlere odaklanmayın. Tahmin edilmesi daha zor olan karakterler ünlü olmayan ancak önemli bir şey yapmış karakterler. Örneğin; rubik küpü çözmede dünya rekorunu elinde tutan Feliks Zemdegs.

Akinator APK İndir

Akinator, 21 soru oyununa çok benziyor. En büyük farkı bilgileri hataya izin vermeyecek şekilde deşifre etmek için tasarlanmış, benzersiz algoritmalarla programlanmış bir bilgisayara karşı oynuyor olmanız.

Gerçek veya hayali bir karakteri aklınızdan tutun; Akinator kim olduğunu tahmin etmeye çalışsın. Akinator, aklınızı okuyabilir. Bu ilginç yapay zeka programını indirmeden aşağıdaki videodan tanıtmını izleyerek oynanışa dair fikir edinebilirsiniz. Akinator APK olarak veya Google Play'den Android telefonunuza ücretsiz indirebilirsiniz. Akinator Türkçe oynanabilen bir oyun ancak listeden dil seçimi yapmanız gerekiyor.