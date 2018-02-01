Camera HD uygulaması, Android cihazlarınızdan yüksek kaliteli fotoğraflar çekmenizi ve ıslıkla uzaktan kontrol etmenizi sağlıyor.

Akıllı cihazlarınızın yerleşik olarak gelen kamera uygulaması ndan memnun değilseniz, alternatif olarak kullanabileceğiniz Camera HD uygulamasını deneyebilirsiniz. Islık çalarak veya el çırparak uzaktan kontrol etme özelliği sunan uygulamada, canlı efektlerle harika fotoğraf çalışmalarına imza atabilirsiniz. Fotoğraf çekimlerinde işinize yarayacak geri sayım özelliğini de sunan uygulamada, ses tuşlarını deklanşör tuşu olarak da ayarlayabiliyorsunuz.

Kullanmak istediğiniz kamera araçlarının tamamnına ekranın sağ ve sol bölümlerinden ulaşabilmenize olanak sağlayan Camera HD uygulaması; sahne modları ve beyaz dengesi ayarlarını da yapabilmenize olanak sağlıyor. Odaklamayı otomatik olarak ve manuel olarak yapabilmeyi de sizin kontrolünüze bırakan Camera HD uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri