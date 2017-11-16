Camera Remote Control uygulamasıyla profesyonel fotoğraf makinelerinizi Android cihazlarınız ile uzaktan kontrol edebilirsiniz.

Canon, Fuji, Minolta, Nikon, Olympus, Pentax ve Sony marka kameraları destekleyen Camera Remote Control uygulaması, fotoğraf makinelerinizi uzaktan kontrol etmenizde yardımcı oluyor. Kamera modelinizi seçip eşleştirdikten sonra deklanşör ve pozlama gibi seçenekleri kullanabilmenizi sağlayan uygulama, çeşitli projeleriniz üzerinde çalışırken kameranın başında olmadan çekim yapabilmenizi kolaylaştırıyor.

Herhangi bir ek donanım olmadan, sadece IR Blaster yani kızılötesi yardımıyla kullanabileceğiniz uygulama akıllı telefonunuzu uzaktan kumanda olarak kullanabilmenizi sağlıyor. Bazı telefon modellerinde güç tasarrufu modunda veya düşük pil durumunda kızılötesi çalışmayabildiğinden, önlem almanızda fayda var. Eğer siz de fotoğraf makinelerinizi uzaktan kontrol etmek istiyorsanız, Camera Remote Control uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.