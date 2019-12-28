Rengarenk eşleştirme bloklarını farklı kombinasyonlar uygulayarak bir araya getirmek için mücadele edeceğiniz ve puan toplayarak sevimli hayvan figürlerinin kilidini açacağınız Candy 2020, mobil platformda bulmaca ve zeka oyunları kategorisinde kendisine yer bulan eğlenceli bir oyundur.

Renkli grafikler ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, onlarca farklı meyveden oluşan rengarenk blokları birleştirerek eşleştirmeleri tamamlamak ve maksimum puana ulaşarak seviye atlamaktır.

Aynı renge ve şekle sahip en az 3 bloğu yan yana veya alt alta getirerek blokları patlatmalı ve bulmaca tahtasındaki meyvelerin sayısını azaltarak yolunuza devam etmelisiniz. Çoklu eşleştirme yaparak ekstra ödüller kazanabilir ve birbirinden sevimli onlarca hayvanla arkadaşlık edebilirsiniz.

Oyunda toplamda 700 zorlu seviye yer almaktadır. Renkli meyve bloklarını eşleştirerek zorlu bölümlere ulaşabilir ve puanınızı yükselterek zirveye adınızı yazdırabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan ücretsiz olarak erişebileceğiniz Candy 2020, 100 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan bağımlılık yapıcı bir oyun olarak öne çıkıyor.