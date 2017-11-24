Canon Photo Companion uygulaması fotoğrafçı olmak isteyenlere Android cihazlar üzerinden rehberlik ediyor.

Profesyonel bir fotoğraf makinesi alıp fotoğrafçılığa ilk adımı atmak isteyenlere yönelik hazırlanan Canon Photo Companion uygulaması, öğrenme aşamanızda sizlere rehberlik ediyor. Canon EOS fotoğraf makineleriyle uyumlu olarak çalışan uygulamada, çeşitli başlıklar altında çok faydalı bilgiler sunuluyor.

Kişiselleştirilmiş alıştırmalar, yardımcı bilgiler ve ipuçlarıyla daha iyi bir öğrenme ortamı sunan uygulama, yeteneğiniz ve ilgi alanlarınıza göre bu alıştırmalar ve yardımcı bilgiler yeniden düzenleniyor. Fotoğraf çekebilmek için gerekli olan tüm teknik ve teorik bilgiye ücretsiz erişim imkanı sunan ve kendi gelişiminizi takip edebilme imkanı sunan uygulamada ilham verici fikirleri de inceleyebiliyorsunuz.