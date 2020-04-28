Play Store üzerinde erken erişim oyunu olarak yayınlanan oyunların arasında yer alan Car Industry Tycoon’dan güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Oynaması ücretsiz yapısı ile kitlesini günden güne artırmaya devam eden başarılı oyun eğlenceli yapısı ile oyuncuların yüzünü güldürmeye de devam ediyor.

Adrian Zarzycki tarafından geliştirilen ve mobil platformda Android oyuncularına sunulan yapım da otomobil fabrikası inşa edecek ve piyasaya birbirinden güzel otomobiller üretmeye çalışacağız. Oldukça detaylı içerikler eşliğinde gerçek bir otomobil fabrikasını karşımıza çıkaracak olan yapım da işimizi de büyüterek daha fazla para kazanabileceğiz.

12 benzersiz aracın da yer alacağı yapım da onları geliştirerek dünyanın dört bir yanında piyasaya süreceğiz. Yüksek teknolojiler ile çalışacağımız oyun içerisinde fabrikamız da kullandığımız makineleri de geliştirebileceğiz.

500 binden fazla kez indirilen Car Industry Tycoon ücretsiz olarak oynanmaya devam ediliyor.