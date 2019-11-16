Mobil klasik oyunlar arasında yer alan Carnival Blast ile eğlenceli anlar yaşamaya hazır olun!

Oyunculara birbirinden farklı bulmacalar ile hem keyifli hem de sürükleyici bir oynanış sunan Carnival Blast rengarenk yapısı ile her kesimden oyuncuya hitap etmeye devam ediyor.

Crash Lib Limited tarafından geliştirilen ve oyunculara ücretsiz olarak sunulan Carnival Blast’da amacımız diğer klasik oyunlar arasında olduğu gibi karşımıza çıkan renkli bulmacalarda aynı türdeki içerikleri ve nesneleri yan yana ya da alt alta getirecek ve yok edeceğiz.

3’lü kombinasyonlar halinde yok edeceğimiz bulmacalar basitten zora doğru ilerleyecek.

Android ve iOS platformunda 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım Google Play üzerinde 4.1 olarak değerlendirildi.