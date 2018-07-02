Ceza Rehberi 2018 uygulaması, sürücülerin birçok konuda bilgi alabilmesini sağlayan oldukça başarılı bir Android uygulaması,

Trafiğe çıkan herkesin az da olsa bilgi sahibi olması gereken çeşitli konular bulunuyor. Trafik cezaları, trafik kanunu, trafik yönetmeliği, taşıma kanunu, güncel hız limitleri, trafik levhaları ve daha birçok konuda oldukça detaylı bilgiler sunan Ceza Rehberi 2018 uygulamasında siz de merak ettiğiniz konulara dair fikir sahibi olabilirsiniz.

Yaş, alkol, hız, tonaj hesaplama gibi araçları da kullanabileceğiniz Ceza Rehberi 2018 uygulaması, kanun ve yönetmelikleri madde madde inceleyebilmenize de olanak sağlıyor. Değişen madde ve yönetmelikleri de güncel olarak sizlere sunan Ceza Rehberi 2018 uygulamasında trafiğe dair tüm her şeyi tek bir uygulama üzerinden görüntüleyebilmeniz mümkün hale geliyor.