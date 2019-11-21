Dünyadaki en ünlü restoranları ziyaret ederek yeni yemek tarifleri öğreneceğiniz ve kendinizi geliştirerek kendi restoranınızı işleteceğiniz Chef Wars Journeys, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen ve ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlenceli grafikleri ve ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, dünyanın farklı bölgelerine seyahat ederek yeni lezzetler tatmak ve farklı tarifler keşfetmektir. Görev haritası üzerinde ilerleyerek şeflerin ve malzemelerin kilidini açmak için mücadele etmelisiniz. Ayrıca kendi tariflerinizi oluşturarak ekstra puanlar toplamalı ve seviye atlayarak yolunuza devam etmelisiniz. Sürükleyici özelliği ve farklı tasarımı ile eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda mutfağınızı donatabileceğiniz sayısız eşya ve gıda yer almaktadır. Ayrıca birbirinden lezzetli yüzlerce yemek ve tatlı tarifi bulunmaktadır. Dilediğiniz yemeği pişirerek müşterileri memnun edebilir ve ihtiyacınız olan puanları toplayabilirsiniz. Android ve iOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz Chef Wars Journeys, eğlencelik bilgi oyunları arasında yer alan kaliteli bir yapımdır.