Chess Ace, satranç oyunu ve kart oyunları birleşimi mobil bulmaca oyunu. Satrancı seviyorsanız düşünmeye zorlayan harika bölümler sunan bu Android oyunu kesinlikle oynamalısınız. İndirmesi de oynaması da ücretsiz ve aktif internet bağlantısı gerekmiyor.

Başkalarıyla veya yapay zekaya karşı maçlara sokan satranç oyunlarından sıkıldıysanız, Chess Ace Türkçe adıyla Kartlı Satranç’ı oynamanızı isterim. Hamleler sunarak çözmenizi isteyen satranç oyunlarından. Elinizdeki satranç taşıyla doğru hamleyi yaparak sineği almaya çalışıyorsunuz. Taşın nereye hareket edeceğinizi gösterdiğinden kolay olduğunu düşünebilirsiniz ancak değil. Sineği verilen hamle sayısını geçmeden almanız gerekiyor. Bazen birkaç hamle bazen tek hamlede sineği almanız isteniyor. İlerledikçe seviye yükselmesiyle bulmacalar zorlaşıyor.

Chess Ace Android Özellikleri