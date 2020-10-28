Clean Master (APK), Android telefon hızlandırma, virüs temizleme, depolama alanı açma ve fazlasını yapan ücretsiz ve popüler bir uygulama. Google Play'de 1 milyar indirmeyi geçen Android RAM temizleme ve Antivirüs uygulaması Clean Master'ı APK olarak indirip telefonunuza yükleyebilirsiniz. Android telefonunuz yavaşladıysa, virüslerle başınız dertteyse hemen Clean Master yükleyin.

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Dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip Clean Master, virüsleri temizlemek, Android telefonu hızlandırmak, hafızada yer açmak gibi özellikleri bünyesinde toplayan harika bir uygulama ve de ücretsiz. Gizliliğinizi koruyan ve mobil güvenliğinizi sağlayan diğer özelliklerin yanı sıra güçlü antivirüs, gereksiz dosya temizleme ve telefon hızlandırıcı özellikleri de sunuyor. Clean Master Android uygulamasının öne çıkan özelliklerinden bahsetmem gerekirse;

Gereksiz dosya temizleyici: Clean Master, Android telefonunuzu yavaşlatan gereksiz, artık ve ön bellek dosyalarını kaldırarak depolama alanınızı açmaya yardımcı olur. Gereksiz dosya temizleme aracı, yanlış dosyaları silme konusunda endişelenmeden sosyal medya uygulamalarındaki ön bellek verilerini temizler ve boş yer açar.

Ücretsiz antivirüs: AV-TEST tarafından en iyi seçilen Clean Master'ın ücretsiz antivirüs motoruyla Android telefonunuzu virüslerden, truva atlarından korur ve gizliliğinizi korumak için tüm uygulamalarda (telefonla yüklü gelen veya sonradan yüklenen) virüs taraması yapar, virüsleri engeller ve kaldırır.

Telefon hızlandırma: RAM temizleme işlemi, Android telefonunuzun hızlanmasına yardımcı olur. Telefonunuzu hızlandırdıktan sonra hız testini çalıştırarak ne kadar hızlandığını görebilirsiniz.

Şarj yardımcısı: Android telefonunuz şarj olurken aşırı şarjı önleyerek pil sağlığını korur, şarj durumunu ve uygulama mesajlarını gösterir.

Pil tasarrufu: Pil gücünden tasarruf etmeye ve pil ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

Uygulama kilitleme: PIN kodu ile veya desen ile uygulama açılışlarına şifre koyun.

Wi-Fi güvenliği: Güvenli olmayan WiFi ağlarını algılar.

Oyun hızlandırma: Oyunlarınızı yönetin ve oyunların yükleme hızını artırın.

Clean Master, Android telefon kullanıcıları için önde gelen gereksiz dosya temizleyicisi ve antivirüs uygulamasıdır. En son 2019'da güncelleme alan uygulamayı yukarıdaki Clean Master APK İndir butonuna dokunarak telefonunuza ücretsiz indirebilirsiniz.