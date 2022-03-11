USB Disk Storage Format Tool
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 313,609
- DOSYA BOYUTU 0.53 MB
- Üretici Authorsoft
-
USB Disk Storage Format Tool ile USB diskinizdeki sorunları çözebilirsiniz.
USB Disk Storage Format Tool, USB depolama cihazınızda oluşan hataları gidermek için kullanabileceğiniz ufak boyutlu, etkili bir programdır. USB diskinizdeki hataları gidermenin yanında hızlı biçimlendirme özelliği de bulunan program oldukça basit bir arayüze sahiptir. Eğer format flashı yazdırmak istiyorsanız aradığınız uygulama USB Disk Storage Format Tool demektir. Ücretsiz olarak indirilip kullanılabilen başarılı uygulama basit adımlar sayesinde format flashı yazdırmaya imkan tanıyor.
Tek tıkla USB diskiniz üzerinde bir çok işlem yapmanızı sağlayan USN Disk Storage programının başlıca özellikleri:
- Hızlı ve güvenli biçimlendirme
- Flash sürücü üzerinde geleneksel yollarla kaldırılamayan alanı ve tüm verileri silme
- Kötü amaçlı yazılımın bıraktığı izleri temizleme
- Partition hatalarını çözme
- USB disk sürücüleri için birim etiketi oluşturma
- 32GB alandan büyük FAT32 bölümü oluşturma
- Birçok flash sürücü ile uyumludur.
- Ücretsizdir.