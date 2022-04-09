WinToFlash, Windows kurulumları için önyüklenebilir USB bellekler hazırlayabileceğiniz ücretsiz bir yazılımdır.

Can Çevrim - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

WinToFlash, Windows kurulum dosyalarını USB bellekler üzerine aktarabileceğiniz ve önyüklenebilir Windows kurulum bellekleri hazırlayabileceğiniz ücretsiz bir yazılım çözümüdür. Özellikle Windows kurulum CD/DVD'lerinin belli bir zaman sonunda hasar görebileceğini veya sorun çıkartabileceğini düşündüğümüz zaman, böyle bir yöntemi tercih etmek oldukça mantıklı olacaktır. Sonuç olarak kurulum CD/DVD'leri üzerinden bir talihsizlik sonucu ortaya çıkabilecek küçücük bir çizik bile diski kullanılmaz hale getirebilir.

WinToFlash Özellikleri

Türkçe dil desteği,

Hızlı,

Bir kaç adım ile format flashı yazdırma,

Düşük dosya boyutu,

Windows sürüm,

Hal böyle olunca Windows kurulum diskini bir USB bellek üzerine yedeklemek ve bu şekilde saklamak çok daha mantıklı olacaktır. Ayrıca CD/DVD sürücüler yardımıyla Windows kurulumu gerçekleştirmek yerine doğrudan USB bellek üzerinden yapacağınız Windows kurulumları çok daha hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleşecektir.

Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman WinToFlash, Windows kurulum CD/DVD'lerini önyüklenebilir USB bellekler üzerine yedekleyebileceğiniz, piyasada yer alan en kullanışlı yazılımlardan bir tanesidir. Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/10'un tüm sürümleri için destek sunan programın kullanımı da oldukça kolay ve basittir.

Sade, basit ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan programı, içerisinde yer alan kurulum sihirbazı sayesinde kolaylıkla kullanılabilmektedir. Ayrıca programı sahip olduğu çoklu dil desteği sayesinde tamamen Türkçe olarak kullanma şansına da sahipsiniz. Kurulum sihirbazı üzerinde yer alan basit adımları takip ederek kendi önyüklenebilir Windows kurulum USB'nizi oluşturabileceğiniz WinToFlash ile Windows kurulum dosyalarının yer aldığı klasörü, imaj dosyasını, CD/DVD sürücüyü seçmeniz ve ardından dosyaların kopyalanacağı USB belleği belirtmeniz yeterlidir.

Program içerisinde yer alan diğer araçlar yardımıyla; diskler üzerinde yer alan verileri silebilir, önyüklenebilir MS-DOS açılış diskleri oluşturabilir, önyüklenebilir kurtarma bellekleri hazırlayabilir ve çok daha fazlasını gerçekleştirebilirsiniz.

WinToFlash İndir

Bir ömür boyu sorunsuzca kullanabileceğiniz önyüklenebilir Windows kurulum USB bellekleri için ücretsiz bir program olan WinToFlash'ı mutlaka denemenizi öneririm. Hızlı yapısı ve basit kullanımı ile kullanıcılara format atma flashı yazdırmaya olanak tanıyan uygulama, oldukça hızlı çalışmaktadır. Dileyen kullanıcılar WinToFlash ile sağlıklı format flashları yazdırabilir ve kullanabilirler.