Color Fill 3D oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyundur.

Renklerin dünyasına hoşgeldiniz. Sizleri dünyanın en renkli oyunlarından biri olan Color Fill 3D oyunu ile tanıştırayım. Çıktığı günden bu yana oyunseverlerin büyük bir keyifle oynadığı aşırı kolay ve rahatlatıcı bir oyun. Hatta o kadar pratik bir oynanış şekli var ki oturduğunuz yerden eğlenerek vakit geçiriyorsunuz.

Yapmanız gerekenler ise çok basit. Size verilen renk ile tüm boş alanları boyamak. Fakat önemli bir kuralı bulunmakta. Boyama işlemini yaparken elinizi asla kaldıramazsınız. Yani renkli karenin geçtiği her yer boyanır. Kolay seviyeleri hemen halledebilirsiniz fakat ilerleyen bölümlerde zorlanacağınızı düşünüyorum. Atmosferin mükemmelliği karşısında adeta büyüleneceksiniz. Sürekli oynamak isteyeceğiniz ve asla vazgeçemeyeceğiniz sürükleyici bir oyun. Siz de bu oyunun bir parçası olmak istiyorsanız oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.