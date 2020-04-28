Mobil platformda oyunculara adeta beyin egzersizi yaptıran Combine it hızla kitlesini artırmaya devam ediyor.

Homa Games tarafından geliştirilen ve bulmaca oyunu olarak hem Android hem de iOS platformunda yayınlanan Combine it birbirinden zorlu bulmacalara ev sahipliği yapıyor.

Basitten zora doğru ilerleyen bulmacaları çözerek beyin egzersizi yapacağımız oyun içerisinde rahat bir oyun havası hakim. Aksiyonun, gerilimin olmadığı oyun içerisinde 300’den fazla farklı seviyede bulmaca yer alıyor.

Oyuncular bu bulmacaları basitten zora doğru çözerek ilerleyecek ve en zor bulmacaları tamamlayarak oyunu bitirmeye çalışacaklar.

Basit bir temaya sahip olan oyun hemen hemen her kesimden oyuncu tarafından oynanmaya devam edilirken oyunun ücretsiz olması da yüzleri de güldürüyor.