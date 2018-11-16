Crazy Dino Park, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor. Eşsiz atmosferi ve gizemli bulmacalarıyla ön plana çıkan oyunda dinozor fosillerini ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Çılgın bir eğlence parkını yönettiğiniz oyunda yeni yapılar inşa edebiliyorsunuz. Renkli görselleri ve zorlu bulmalarıyla dikkat çeken Crazy Dino Park, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Yeni parklar keşfedip ziyaretçilerinizi daha mutlu edebileceğiniz oyunda eğlenceli bir atmosfer yer alıyor. Fosil keşfine çıktığınız oyunda işiniz bir hayli zor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda eğlenceli ve sürükleyici bir etki yer alıyor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Fosik koleksiyonunuzu genişleterek daha fazla ziyaretçi çekebileceğiniz Crazy Dino Park oyununu mutlaka denemelisiniz.

Crazy Dino Park oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.