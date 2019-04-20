Farklı hayvanlardan oluşan bir çiftlikte çeşitli bulmacalar çözebileceğiniz ve zeka geliştirici etkinlikler yapabileceğiniz Crazy Farm: Legendairy Odyssey, binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan eğlenceli bir oyundur.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyunculara hizmet veren bu oyunda amaç, eğitici ve zihin açıcı bulmacalar çözmektir. Oyunda akrobatik hayvanlar ve hamburger yiyen tavşanlardan faydalanarak sizden istenilen görevleri yerine getirmeli ve çıkış yollarını bulmalısınız. Tünellerde ilerlerken doğru yönü seçmeli ve başarılı bir şekilde bulmacaları tamamlamalısınız. Eğitici özelliği ve sürükleyici bölümleri sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda inek, koyun, tavşan, tavuk ve daha onlarca farklı hayvan yer almaktadır. Tünellerin çıkış kapısınız bulmak için bu hayvanların çeşitli özelliklerinden faydalanmalı ve bulmacaları çözmelisiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve farklı bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Mobil platformda bulmaca ve zeka oyunları arasında kendisine yer bulan Crazy Farm: Legendairy Odyssey, hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kurabileceğiniz ve keyifle oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyun olarak öne çıkıyor.