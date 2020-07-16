Crazy Tricks 2 150'den fazla farklı seviyeleri ile bir bağımlılık ve şaşırtıcı ücretsiz zor bir bulmaca oyunudur. Akıllı olduğunu mu düşünüyorsun? Daha önce hiç kandırılmadın mı? Bu oyunu oynamalısınız.

İtalyan su tesisatçıları, gözü meyveden başka bir şey görmeyen ninjalar, ürkütücü orklar, şeker dolu bulmacalar ve portallarla dolu laboratuvarlarda kapana kısılmış masum denekler Crazy Tricks 2'deki gülünç bulmacalardan kaçamayacak. Eğlenceli bir yolculukta gelmiş geçmiş en ünlü bilgisayar oyunu karakterlerini trolle.

Bir sürü seviyesi olan serbest kaçış oyunlarını sevenler, adi ve başına gelecekleri fazlasıyla hak eden uyuz karakterleri tuzağa düşüreceği ve herkesi kahkahaya boğacak bu bulmaca oyununa bayılacak. Akla gelebilecek en komik bulmacaları çözerek Crazy Tricks 2'ye layık olup olmadığınızı öğrenin.